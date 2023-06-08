Uzmanlardan dikkat çeken tahmin: Altın fiyatları, dolar ve borsada yeni zirve neresi?

"DENGE UNSURU ÖNE ÇIKACAKTIR"

Yapılan değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.