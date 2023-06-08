Uzmanlardan dikkat çeken tahmin: Altın fiyatları, dolar ve borsada yeni zirve neresi?
ALB Yatırım, altın fiyatları, dolar ve borsaya ilişkin piyasa değerlendirmesinde bulundu. Yapılan değerlendirmede, "Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.
Dolar/TL'nin yeni güne 23,41 olan rekor seviyede başlaması altın fiyatlarını destekledi.
Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde bin 462 liradan işlem görüyor.
Borsa tarafında ise, BIST 100 endeksi 5 bin 500’ün üzerini görürken ALB Yatırım, altın fiyatları, dolar ve borsaya ilişkin piyasa değerlendirmesinde bulundu.
"DENGE UNSURU ÖNE ÇIKACAKTIR"
Yapılan değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.