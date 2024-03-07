Uzmanlar açıkladı: Dolar kuru neden yükseliyor?

MERKEZ BANKASI PİYASAYA DOLAR SÜRDÜ

Söz konusu gelişmeler sonrası önceki gün döviz piyasasındaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün art arda ikinci defa 463 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptı. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1 milyar doları aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.