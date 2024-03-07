Uzmanlar açıkladı: Dolar kuru neden yükseliyor?
Enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisinden korunmak isteyen yurttaş dolara yöneldi. Artan talep sonrası dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken, yükselişin nedenlerini ekonomistler tek tek sıraladı.
Tahminleri aşan enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisi piyasalarda endişe kaynağı olurken, dolar/TL kuru, rekor üstüne rekor kırdı.
Kurun yukarı yönlü hareketi devam ederken dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,77 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,84 TL seviyesinden işlem görerek rekor kırdı.
DOLAR KURUNDA MAKAS AÇILDI
Öte yandan serbest piyasa ile makas açılırken, Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı 32,47 TL'ye çıktı. Alış fiyatı 32,28 TL'yi görerek rekor kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Dolar kurunun rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte TL, eylül başından bu yana düzenli olarak değer yitirdi ve sadece mart ayının ilk haftasında yüzde 1.8 değer kaybetti. Ayrıca TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşamıştı.
MERKEZ BANKASI PİYASAYA DOLAR SÜRDÜ
Söz konusu gelişmeler sonrası önceki gün döviz piyasasındaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün art arda ikinci defa 463 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptı. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1 milyar doları aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.
"BANKALARLA ENFLASYON MÜCADELESİ YÜRÜMÜYOR"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından "TCMB artan döviz talebinin kaynağını anlamak için dün bankalarla telefonda görüştü" iddiasına atıfta bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaş ve şirketlerin döviz talebindeki artışı bankalara değil, döviz kuyruğundaki insanlara ve reel sektör şirketlerine sormak gerekiyor. Ankara'dan bankaları aramak yerine Merter'e veya Kapalıçarşı'ya gelseniz? Sadece bankalarla enflasyon mücadelesi yürümüyor."
"SEÇİM SONRASI SIÇRAMA BEKLENİYOR"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise, "Dolar serbest piyasada 32 TL’yi aştı! Çünkü seçim sonrası dövizde bir sıçrama bekleniyor. Bu görüşte olanlar haliyle 31 Mart’ı beklemiyor, tez elden dövizde konuşlanıyor. Bunun sorumlusu,2023 seçimleri öncesi rezervleri tüketen, şimdi benzer bir bekleyişe yol açan AKP rejimidir" ifadelerini kullandı.
"DÖVİZ KURUNU YÜKSELTEN DIŞ GÜÇLER DEĞİL"
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise, "Bu defa döviz kurunu yükselten dış güçler değil, enflasyonun düşeceğine inanmayan, TL faiz seviyesini yeterli görmeyen bu nedenle döviz satın alan vatandaştır" dedi.
Paylaşımının devamında Babuşcu, "Merkez Bankası'nın telefonla bankaları arayarak döviz satışında yüksek spread koymalarını istediği iddia ediliyor. Bu nedenle alış ve satış kurları arasındaki fark açılıyor. Bazı bankalarda alış ve satış kurları arasındaki fark 1.50 TL'ye ulaştı" diye belirtti.
HSBC'DEN DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan bugün İngiltere merkezli banka HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini yukarı yönlü 3 TL artırarak, 33 TL'den 36 TL'ye çıkardı.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcılar anketi sonucuna göre, yıl sonu dolar kuru, 40,02 TL oldu. 12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı.