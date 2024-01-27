Uzmanlar açıkladı: Bitcoin'in yönü neresi?

"Özellikle ilk etapta Ethereum için böyle bir beklenti var. Diğer altcoinlere ancak spot Ethereum ETF'yi onaylanırsa sıra gelebilir diye düşünüyorum. Ancak önümüzde Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar açısından tam olarak kabul görmesi süreci var. Bu süreç ne kadar verimli geçerse, diğer süreçler o kadar hızlanır."