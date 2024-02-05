Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini: Altın vuruş olur!
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar/TL kurunu ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ulusoy, "Türkiye ekonomisi için altın vuruş olur" dedi.
Piyasalarda enflasyonun hızla yükselmesi endişe kaynağı olmaya devam ederken, artan fiyatlar yurttaşın cebini yakmaya başladı.
Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZLANDI
Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL, Eylül ayı başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü.
TL'nin değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlanırken, yıl başından bu yana ise yüzde 1 değer yitirdi. Ayrıca TL, geçen yılın tamamını yüzde 36,6, Aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatmıştı.
DOLAR/TL'DE REKOR
TL'nin değer kaybı sürerken dolar/TL kuru bugün 30,55 TL seviyesinden işlem görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.
"ALTIN VURUŞ OLUR"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, rekor üstüne rekor kıran dolar/TL kuruna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Fiyat artış hızı ile döviz kuru dengesi eşleşmezse sonuç devalüasyondur. Bu ise Türkiye ekonomisi için altın vuruş olur."
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 TL olmuştu.