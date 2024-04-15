Uzmanından kritik tahmin: Yıl sonu altın fiyatları ne kadar olacak?

"ZATEN YÜKSEK OLAN TALEBİ ARTIRDI"

Öngel, "Altının güvenli liman olma özelliği sebebi ile zaten yüksek olan talebin artması ile birlikte ons başına 2 bin 400 dolara kadar yükseliş gözlemlenirken, mevcutta 2 bin 355 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bu arada en büyük yatırım bankası holdinglerinden olan Goldman Sachs'ta yıl sonu altın fiyatı tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltti" ifadelerini kullandı.