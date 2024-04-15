Uzmanından kritik tahmin: Yıl sonu altın fiyatları ne kadar olacak?
Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, yıl sonu altın fiyatlarına ilişkin kritik değerlendirmede bulundu. Öngel, "Jeopolitik risklerin varlığını koruması altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edecek" dedi.
Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.
Hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, gram altın, 2 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor.
ALTININ ONS FİYATI REKOR TAZELEDİ
Altının ons fiyatı ise Cuma günü 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, şu sıralarda 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.
"DALGALANMALARA SEBEP OLDU"
İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası devam eden gerginliğin piyasalara etkisini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları, küresel borsalarda satış dalgasını tetiklerken altın ve petrol fiyatlarında da önemli dalgalanmalara sebep oldu" dedi.
"ZATEN YÜKSEK OLAN TALEBİ ARTIRDI"
Öngel, "Altının güvenli liman olma özelliği sebebi ile zaten yüksek olan talebin artması ile birlikte ons başına 2 bin 400 dolara kadar yükseliş gözlemlenirken, mevcutta 2 bin 355 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bu arada en büyük yatırım bankası holdinglerinden olan Goldman Sachs'ta yıl sonu altın fiyatı tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltti" ifadelerini kullandı.
"ALTIN YATIRIMCISINI MUTLU EDECEK"
Jeopolitik risklerin varlığını koruması altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edeceğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, şöyle devam etti:
"Petrol tarafında ise 90 dolar/varil seviyelerinin test edildiği bir ortamda İsrail'in muhtemel bir karşı saldırısı durumunda 100 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu durumun küresel enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturması kaçınılmaz gözüküyor."