Uzmanından 'kripto para' yorumu: Yükseliş olacak mı?

"KRİPTO PARALARDA BİR YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

FEd'in rekor enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına yönelmesinin kripto paraları olumsuz etkilediğini ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Artık faiz artırımlarının sonuna gelindiği beklentisi kripto paralarda da bir yükselişe yol açtı. Bununla birlikte, uluslararası piyasalarda kripto paralar için nasıl bir düzenleme yapılacağı gündemde. Bu gelişmeler neticesinde önümüzdeki dönemde kripto paralarda bir yükseliş görebiliriz" dedi.