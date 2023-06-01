Uzmanından 'kripto para' yorumu: Yükseliş olacak mı?
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, kripto paralarda yükseliş beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tufaner, "Önümüzdeki süreçte kripto paraların yüksek getiri sağlaması mümkün" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısı 14 Haziran’da yapılacak.
Fed'in Haziran ayında vereceği faiz kararı merakla beklenirken Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Fed'in alacağı kararı kripto para üzerinden değerlendirdi.
"KRİPTO PARALARDA BİR YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"
FEd'in rekor enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına yönelmesinin kripto paraları olumsuz etkilediğini ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Artık faiz artırımlarının sonuna gelindiği beklentisi kripto paralarda da bir yükselişe yol açtı. Bununla birlikte, uluslararası piyasalarda kripto paralar için nasıl bir düzenleme yapılacağı gündemde. Bu gelişmeler neticesinde önümüzdeki dönemde kripto paralarda bir yükseliş görebiliriz" dedi.
"KRİPTO PARALARIN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAMASI MÜMKÜN"
"Önümüzdeki süreçte kripto paraların yüksek getiri sağlaması mümkün" diyen Tufaner, şu ifadelere yer verdi: