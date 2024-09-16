Uzmanından Dolar Uyarısı: Son 2 Gün Kaldı Hazır Olun Çok Sert Olacak

Dolar kurundaki dalgalanmalar, dolar ile işlem yapan yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Haftanın ilk gününde döviz kurları merak konusu oldu. Peki, Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve bankalararası piyasada güncel döviz kurları...