Uzmanından Dolar Uyarısı: Son 2 Gün Kaldı Hazır Olun Çok Sert Olacak
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dolar kuruyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Çok sert dalgalanmalara hazır olun" diyerek yatırımcılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Dolar kurundaki dalgalanmalar, dolar ile işlem yapan yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Haftanın ilk gününde döviz kurları merak konusu oldu. Peki, Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve bankalararası piyasada güncel döviz kurları...
Geçtiğimiz haftayı 33 lira seviyesinde kapatan dolar, yeni haftaya 33,85 TL ile başladı. Euro ise 37,54 TL, İngiliz Sterlini 44,46 TL ve İsviçre Frangı 39,92 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte dolar kurunda küresel çapta bir düşüş yaşandı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, "Dolar ucuz kaldı" ifadesini kullandı.
Memiş, hafta içinde piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Haftayı ikiye ayıracağız; Çarşamba öncesi ve Çarşamba sonrası... Merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte, piyasalarda ani değişimler yaşanabilir. Bu nedenle kısa vadeli pozisyonlardan kaçınılmalı."