Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar!

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dikkat çeken dolar/TL kuru iddiasında bulundu. Babuşçu, "Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar" dedi.

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Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar! - Resim: 1

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından Merkez Bankası'nın 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açtı.

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Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar! - Resim: 2

Bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık enflasyon 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51'e ulaştı.

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Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar! - Resim: 3

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.

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Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar! - Resim: 4

DOLAR KURU BASKILANDI

Ancak, enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışıldı.

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