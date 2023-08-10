Uzmanından dikkat çeken dolar/TL kuru iddiası: Her şeyi yapacaklar!
Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dikkat çeken dolar/TL kuru iddiasında bulundu. Babuşçu, "Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından Merkez Bankası'nın 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açtı.
Bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık enflasyon 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51'e ulaştı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.
DOLAR KURU BASKILANDI
Ancak, enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışıldı.