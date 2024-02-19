Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim!
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ulusoy, "Her durumda sonuç vahim" dedi.
TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise, TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,3 oldu.
TL'nin değer kaybı ile birlikte yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı.
"MAYIS AYINDA ENFLASYON ZİRVE YAPACAK"
Enflasyonun yüksek seyri piyasaların odağında bulunurken, Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.
"SONUÇ VAHİM"
Söz konusu gelişmeler sonrası dolar kuruna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:
"Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim. Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle enflasyon yine artacak. Nerden baksan tutarsızlık."
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.