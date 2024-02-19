Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim!

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ulusoy, "Her durumda sonuç vahim" dedi.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 1

TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise, TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,3 oldu.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 2

TL'nin değer kaybı ile birlikte yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 3

"MAYIS AYINDA ENFLASYON ZİRVE YAPACAK"

Enflasyonun yüksek seyri piyasaların odağında bulunurken, Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 4

Ayrıca DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 5

"SONUÇ VAHİM"

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar kuruna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 6

"Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim. Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle enflasyon yine artacak. Nerden baksan tutarsızlık."

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 7

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.

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Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! - Resim: 8

12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.

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