Uzmanı verilerle EYT'yi işaret etti, emekli aylıklarına dikkat çekti!
Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) düzenlemesi sonrası yaşanan mağduriyete ilişkin dikkat çeken ifadeler ortaya koydu. Verilerle emekli aylıklarına dikkat çeken Çelik, "Emekli aylıkları giderek sosyal yardım haline geliyor" dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Milyonlarca kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.
Kanunla birlikte, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.