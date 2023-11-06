Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, 2024 yılı asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Babuşçu, "Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor" dedi.

Asgari Ücret Şenol Babuşcu Enflasyon
Son Güncelleme:
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

1 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 2

TÜİK'e göre, ekim ayında enflasyon yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 61,36 artış gösterdi.

2 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 3

2024 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in verilerinin ardından sosyal medya hesabından "Asgari ücretin kaç TL olması bekleniyor?" başlıklı bir paylaşım yapan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

3 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 4

"4 aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı yüzde 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun yüzde 37-38'e ulaşması bekleniyor."

4 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 5

"SEÇİMLER NEDENİYLE DAHA YÜKSEK ARTMASI BEKLENİYOR"

"Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor" diyen Babuşcu, "Asgari ücrette yüzde 40 artış olursa yaklaşık net 16.000 TL, yüzde 50 artış olursa 17.000 civarında olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

5 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 6

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iki yıldır asgari ücret, yılda iki kez Haziran ve Ocak aylarında belirleniyor. Bu yüzden son 6 aylık enflasyon zam oranı asgari ücret üzerinde etkili olmaya başladı.

6 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 7

Bu gelişmelerle mevcut asgari ücret net olarak 11.402,32 TL olarak uygulanıyor.

7 8
Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? - Resim: 8

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi.

8 8