Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

2024 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in verilerinin ardından sosyal medya hesabından "Asgari ücretin kaç TL olması bekleniyor?" başlıklı bir paylaşım yapan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi: