Uzmanı verilerle açıkladı: 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, 2024 yılı asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Babuşçu, "Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK'e göre, ekim ayında enflasyon yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 61,36 artış gösterdi.
2024 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in verilerinin ardından sosyal medya hesabından "Asgari ücretin kaç TL olması bekleniyor?" başlıklı bir paylaşım yapan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:
"4 aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı yüzde 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun yüzde 37-38'e ulaşması bekleniyor."
"SEÇİMLER NEDENİYLE DAHA YÜKSEK ARTMASI BEKLENİYOR"
"Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor" diyen Babuşcu, "Asgari ücrette yüzde 40 artış olursa yaklaşık net 16.000 TL, yüzde 50 artış olursa 17.000 civarında olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iki yıldır asgari ücret, yılda iki kez Haziran ve Ocak aylarında belirleniyor. Bu yüzden son 6 aylık enflasyon zam oranı asgari ücret üzerinde etkili olmaya başladı.
Bu gelişmelerle mevcut asgari ücret net olarak 11.402,32 TL olarak uygulanıyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi.