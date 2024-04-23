Uzmanı uyardı, tapu sahipleri dikkat: Yanlış yapılıyor!

"ÇOK DÜŞÜK BİR BEDELLE SATIN ALINABİLİR"

Günümüzde birçok vekâletin hatalı verildiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Vekaletnamelerin yetki sınırlarını belirtir şekilde sadece o taşınmaz için ve mümkün olduğu kadar süreli verilmelidir. Bugün bir notere gidip standart bir alım vekâleti verdiğinizde, adınıza ipotekli hatta hacizli bir taşınmaz, çok düşük bir bedel gösterilerek satın alınabilir. Verdiğiniz bir satış vekâleti ile de taşınmazınız çok yüksek bir rakama satışa konu olabilir hatta bu vekâlet sınır belirtilmediyse diğer tapu dairelerinde bile kullanılabilir. Bu kadar hassas bir konuda dikkat ederek yetki verilmelidir" ifadelerini kullandı.