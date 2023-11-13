Uzmanı uyardı, Borsa yatırımcısı dikkat: Hisseleri olumsuz etkileyecek!
Ekonomist Barış Soydan, ABD'li finans kuruluşu Citi'nin Borsa'ya dair tavsiyelerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Soydan, "Borsa'da banka hisselerini olumsuz etkileyecek bir değerlendirme" dedi.
Türkiye ekonomisi enflasyon ve kur kriziyle çıkmaza girerken, TL'nin negatif getiri etkisinden korunmak isteyenler Borsa'ya akın etti.
Enflasyonist baskı ile yeni halka arzlar, getiri arayışı ve alternatif finansal araç azlığı yatırımcıların tercihlerini borsaya yönlendiren nedenler arasında yer alırken, ABD'li finans kuruluşu Citi, Türkiye bankacılık sektörünün öne çıkan üç oyuncusunda tavsiyelerini aşağı çekti.
"ZORLU BİR DÖVİZ GÖRÜNÜMÜ GÖRÜLÜYOR"
Bloomberg'de yer alan habere göre; Citi Analisti Simon Nellis, "Hâlâ oldukça negatif olan reel faizler ve durgun girişler nedeniyle zorlu bir döviz görünümü görülürken, bankacılık regülasyon ortamı, kademeli olarak iyileşmekle birlikte, sektör açısından engel olmaya devam ediyor" dedi.
BANKA HİSSELERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Bu gelişmelerle Simon Nellis, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank'ta daha önce verdiği tavsiyeleri aşağı yönlü revize etti.
Nellis, Garanti BBVA'da tavsiyesini 'nötr'den 'sat'a indirdi. Nellis Garanti BBVA için kurumun hedef fiyatının da 42,80 TL olduğunu belirtti. Garanti BBVA için önceki hedef fiyat 32,50 TL olarak belirlenmişti.
Benzer şekilde Yapı Kredi tavsiyesi de 'nötr'den 'sat'a düşürüldü. Yapı Kredi için hedef fiyat ise 15 TL olarak belirlendi. Bir önceki hedef fiyat 12,90 TL seviyesindeydi.
Citi, Akbank'ta ise tavsiyesini 'al'dan 'nötr'e indirdi. Akbank için belirlenen hedef fiyat ise 33,80 TL olarak açıklandı. Akbank'ta önceki hedef fiyat 25,50 TL olarak kaydedilmişti.
"PİYASAYI AŞAĞIYA ÇEKEBİLİR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekonomist Barış Soydan ise, "Borsada banka hisselerini olumsuz etkileyecek bir değerlendirme. Banka endeksi de piyasayı aşağı çekebilir" dedi.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,17 yükselişle 7.784,33 puandan başladı.
Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.771,34 puandan tamamlamıştı.
BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ.
Bankacılık endeksi ise, yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti.
EN ÇOK GERİLEYEN BANKACILIK
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.