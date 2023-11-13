Uzmanı uyardı, Borsa yatırımcısı dikkat: Hisseleri olumsuz etkileyecek!

"ZORLU BİR DÖVİZ GÖRÜNÜMÜ GÖRÜLÜYOR"

Bloomberg'de yer alan habere göre; Citi Analisti Simon Nellis, "Hâlâ oldukça negatif olan reel faizler ve durgun girişler nedeniyle zorlu bir döviz görünümü görülürken, bankacılık regülasyon ortamı, kademeli olarak iyileşmekle birlikte, sektör açısından engel olmaya devam ediyor" dedi.