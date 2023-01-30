Uzmanı tüyo verdi: Doğalgaz faturalarını düşürmek için kombi böyle kullanılmalı. Bu yöntemler yanlış!
Kombi ve şofben ustası Mehmet Aydinç, yüksek gelen doğalgaz faturalarına karşı doğru kombi kullanımı konusunda vatandaşları uyararak, en az 3 peteğin çalıştırılmaması durumunda aşırı yakıt kullanımı olacağını söyledi.
Yaklaşık 60 yıldır kombi ve şofben tamirciliği yapan 71 yaşındaki Mehmet Aydinç, kombilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşların doğalgaz kullanımında bilinçli olmadığını, yüksek doğalgaz faturalardan yakındıklarını ve kendilerince aldıkları birçok önlemin yanlış olduğunu söyleyen Aydinç, şu ifadeleri kullandı:
"Kombiyi yakarken en az 30 derecede yakılması ve evde en az 3 petek çalıştırılması gerekiyor. Eğer 3 petek çalıştırılmazsa birbiriyle bağlantılı odaların soğuğu diğer odalara da girer ve kombinin ayarlı olan dereceye gelmesi için sürekli çalışması gerekir. Bu da cihazın sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olur. Vatandaşlar ucuz olsun diye sadece tek odanın peteğini açıp diğerlerinin kapısını kapatıyor ama kapı altından bile olsa peteğin yanmadığı soğuk odadan içeri giren hava sıcak olan odayı da soğutuyor. Tek petekle neredeyse tüm evi ısıtan cihaz, sürekli çalıştığı için doğalgaz faturası da haliyle yüksek geliyor. Vatandaş bu durumdan şikâyetçi oluyor. Bu sebeple kombi en az 3 petek yanacak şekilde çalışırsa istenilen sıcaklık daha rahat bir şekilde sağlanır ve faturalar da çok yüksek olmaz."
"İKİ PETEK ÇALIŞIRSA KOMBİ ZORLANIR"
"Eğer iki petek çalışırsa da kombi zorlanır, sık sık arızaya gider ve bu da ekonomik olarak vatandaşı zorlar" diyen, Aydinç, "Son olarak peteklerde hava olmaması için yapılacak şey; kombiden su ayarı yaparken doldurma musluğu çok açılmamalı, yavaş yavaş su verilmeli. Böylece basınç dengesi iyi olur ve petekler hava dolmaz" ifadelerini kullandı.