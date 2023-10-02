Uzmanı tek tek açıkladı: Merkez Bankası'ndan dolar kuruna rekor müdahale!
Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, dolar/TL kurunu sabit tutmaya devam ediyor. Kurun tutulmasına ilişkin Merkez Bankası'nı işaret eden Bloomberg’den ekonomist Selva Baziki, rekor müdahaleyi açıkladı.
Seçim sonrası yeni ekonomi ekibinin "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde yüzde 30'a çekti.
Merkez Bankası faiz artırımlarının ardından "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" güçlendirileceğinin altını çizdi ve faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına da devam edeceği vurgusunu da yaptı.
ENFLASYONİST BASKI PİYASALARDA HAKİM GÖRÜŞ
Ancak yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinde enflasyon endişesiyle TL'nin daha da değer kaybedeceği piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
Enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 70 seviyelerini bulacağı ön plana çıkarken dolar/TL kuru, dar bir bantta 27 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.