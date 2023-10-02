Uzmanı tek tek açıkladı: Merkez Bankası'ndan dolar kuruna rekor müdahale!

Seçim sonrası yeni ekonomi ekibinin "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde yüzde 30'a çekti.