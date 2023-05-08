Uzmanı tek tek açıkladı: Borsa neden düşüyor?

BORSA İSTANBUL'DA KAYIPLAR ARTTI

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi sadece geçen hafta yüzde 8,12 değer kaybederek 4401 puandan kapandı. Seçim öncesi son haftaya da bu seviyeden başlayan BİST100 endeksinde aylık kayıplar yüzde 11,70’e, 2023’ün başından itibaren ise yüzde 20,12’ye ulaştı.