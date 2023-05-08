Uzmanı tek tek açıkladı: Borsa neden düşüyor?
ALB Yatırım Analisti Uğur Aydın, borsanın durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Aydın, "Borsa İstanbul’un, bugün, şirketlerin artan kârlılığına ve nakit akışı performansına rağmen düşük fiyatlandığını söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.
Türkiye’de 2023 genel seçimlerine bir haftadan az bir süre kala, piyasaların da gözü sandığa çevrildi.
Kur Korumalı Mevduat hesaplarının 2 trilyon TL’yi aştığı ve altın yatırımlarının öne çıktığı seçim öncesi dönemde, Borsa İstanbul cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
BORSA İSTANBUL'DA KAYIPLAR ARTTI
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi sadece geçen hafta yüzde 8,12 değer kaybederek 4401 puandan kapandı. Seçim öncesi son haftaya da bu seviyeden başlayan BİST100 endeksinde aylık kayıplar yüzde 11,70’e, 2023’ün başından itibaren ise yüzde 20,12’ye ulaştı.
UZMANLARDAN UYARI
Yatırımcılar da 2022’nin açık ara en çok kazandıran enstrümanı olan Borsa İstanbul’daki fiyat hareketlerine odaklanırken; uzmanlardan borsa performansıyla ilgili önemli uyarılar geliyor. ALB Yatırım Araştırma Analisti Uğur Aydın borsa hakkında değerlendirmelerde bulundu.