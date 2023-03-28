Uzmanı, SGK, Bağ-Kur ve GSS borç yapılandırması hakkında merak edilenleri açıkladı

Bu çerçevede SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yasa hakkında Karakaş, SGK borç yapılandırması çerçevesinde 48 aya kadar taksit imkanı olduğunu, peşin ödeme halinde ise faizlerin yüzde 90’ının silineceğini belirtti.