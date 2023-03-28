Uzmanı, SGK, Bağ-Kur ve GSS borç yapılandırması hakkında merak edilenleri açıkladı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edilirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SGK, Bağ-Kur ve GSS borç yapılandırmasına hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu çerçevede SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yasa hakkında Karakaş, SGK borç yapılandırması çerçevesinde 48 aya kadar taksit imkanı olduğunu, peşin ödeme halinde ise faizlerin yüzde 90’ının silineceğini belirtti.
"20'Yİ AŞKIN TEŞVİK VAR"
Düzenleme çerçevesinde SGK yapılandırmalarına bakıldığında hali hazırda 20’yi aşkın teşvik bulunduğunu ifade eden Karakaş, "Hazine veya İŞ-KUR aracılığıyla, sağlanan, işverenlere istihdamın arttırılması için verilen 20’yi aşkın teşvik var" dedi.
"SGK BORÇLARINI YAPILANDIRANLAR TEŞVİKLERDEN FAYDALANACAK"
Karakaş, İşverenlerinde teşvikten faydalanması için borçlarının olmaması veya borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. SGK borcu olduğundan dolayı teşviklerden yararlanamayan işverenler bu cazip yapılandırma ile borçlarını yapılandırdığı takdirde teşviklerden faydalanabilecekler" dedi.