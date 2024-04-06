Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, memur ve emekli maaşlarının bayram öncesi ödenmemesini değerlendirdi. Çelik, "Bu daha fragman" dedi.
Enflasyon ve kur krizi yurttaşın cebini yakarken, yerel seçimler öncesi özellikle emeklilerin yükselen çığlığı sandıkta iktidarı zor durumda bıraktı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından bayram için harcama yapmayı planlayan memur ve emeklilerin maaş ödemeleri öne çekilmeyecek.
Memur maaşları 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecekken, emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay olduğu gibi banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
GENELGE GÖNDERİLDİ
Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlere gönderdiği genelgede, "Banka hesaplarına aktarılan maaş/ ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
"ERKEN ÖDEME YOK"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Uzun yıllardır memur maaşları ve emekli aylıkları (bayrama 3-5 gün kalmışsa) bayram öncesi ödenirdi. Ancak bu bayram öncesinde memurlara ve emeklilere erken ödeme yok" dedi.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDENEBİLİR Mİ?
Çelik, "Seçim bayramdan sonra olsaydı tıpış tıpış erken öderlerdi. Alın size neoliberalizm veya kemer sıkma politikasının tipik örneği. Erken ödeyebilirler mi? Elbette öderler! "Sıkılaştırma" politikası gereği bayram öncesi vatandaş harcama yapmasın, enflasyon artmasın (!) diye erken ödeme yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.
"BU DAHA FRAGMAN"
Paylaşımının devamında "Bu daha fragman" diyen Çelik, şöyle devam etti:
"Önümüdeki günlerde kemer sıkmanın daniskası gelecek. Bayram öncesi memura ve emekliye bunu yapan bayram sonrası neler yapmaz!"