Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?

GENELGE GÖNDERİLDİ

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlere gönderdiği genelgede, "Banka hesaplarına aktarılan maaş/ ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.