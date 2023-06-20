Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini!

Ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi sosyal medya hesabından dolar/TL kuru tahmininde bulundu. Sönmez, "Dağ fare doğurursa faizi daha da artırmak gerekir 20 Temmuz’da" ifadelerini kullandı.

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Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! - Resim: 1

Yurt içi piyasalarda ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! - Resim: 2

Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılması.

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Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! - Resim: 3

Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinenin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğine yönelik bir ipucu vereceği için de bu faiz kararı büyük önem taşıyor.

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Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! - Resim: 4

ERDOĞAN, FAİZ KARARINI KABULLENDİ

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.

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