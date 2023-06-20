Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini!
Ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi sosyal medya hesabından dolar/TL kuru tahmininde bulundu. Sönmez, "Dağ fare doğurursa faizi daha da artırmak gerekir 20 Temmuz’da" ifadelerini kullandı.
Yurt içi piyasalarda ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılması.
Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinenin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğine yönelik bir ipucu vereceği için de bu faiz kararı büyük önem taşıyor.
ERDOĞAN, FAİZ KARARINI KABULLENDİ
Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.