Uzmanı, mevduat faizlerindeki gerçeği açıkladı!
Ekonomist Mustafa Sönmez, yatırımcıların odağında bulunan mevduat faizlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sönmez, "O da enflasyonla baş edemiyor" dedi.
Enflasyon ve kur krizi sonrası Türkiye ekonomisi çıkmaza girerken, yatırımılar son dönemde parasının değerini korumak için mevduat faizine yöneldi.
Ancak gelinen süreçte 1-3 aylık mevduat faizleri yüzde 51,3'ten yüzde 51,1'e indi.
"O DA ENFLASYONLA BAŞ EDEMİYOR"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından mevduat faizlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan ekonomist Mustafa Sönmez, şu ifadelere yer verdi:
"TCMB'nin politika faizi artışında vatandaşı ilgilendiren, bankalardan TL birikimi için alacağı faiz. O da enflasyonla baş edemiyor. 2023'te TL faiz yıllık, reel olarak yüzde 30 eridi (TÜİK). Son aylarda görece artış, yerini yeniden indirime bıraktı. Ocak enflasyonu yüzde 9 gelecek, banka faizi yüzde 3,5!"
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklayacak. Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyen faiz kararı, yatırımcıların odağında bulunuyor.