Uzmanı, mevduat faizlerindeki gerçeği açıkladı!

"TCMB'nin politika faizi artışında vatandaşı ilgilendiren, bankalardan TL birikimi için alacağı faiz. O da enflasyonla baş edemiyor. 2023'te TL faiz yıllık, reel olarak yüzde 30 eridi (TÜİK). Son aylarda görece artış, yerini yeniden indirime bıraktı. Ocak enflasyonu yüzde 9 gelecek, banka faizi yüzde 3,5!"