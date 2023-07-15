Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti!
Prof. Dr. Aziz Çelik, memur maaşlarına yapılan zammın perde arkasını 10 maddede detaylarıyla paylaştı. Çelik, "Ocak 2024'te memurları büyük bir hayal kırıklığı bekliyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memurlar, yüzde 11,77 oranında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Bu orana ayrıca yüzde 6 aylık toplu sözleşme zammı ilave edilince yüzde 17,55 zam alınmış olacak.
Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.
ESAS ÖDEME UNSURLARINA DAHİL EDİLMEYECEK
İlave ödeme kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek.