Uzmanı, EYT'yle ilgili merak edilenleri tek tek yanıtladı!

Zengin, EYT müracaatları hakkında ise, şu ifadeleri kullandı:

"Kanun çerçevesinde aktif çalışan işçiler SGK’dan 'emekli olabilir' yazısını alıp iş yerlerine verecekler. Bağ-Kur’lular ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün müracaat edebilirler. Emekli Sandığı mensupları ise iş yerlerine müracaat edecekler, kurumlarına emekli talep formunu dolduracaklar, onunla birlikte emeklilik işlemleri başlayacak. Burada birkaç ayrıntı söz konusu; aktif olarak işçi konumunda çalışanlar ‘emekli olabilir’ yazısını alıp işverene verdikten sonra, işverenlerin 08 koduyla yaşlılık aylığı bağlaması nedeniyle işten çıkışlarını yapması gerekiyor. Aktif olarak çalışan işçiler için, işverenler bu çıkışı yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını bağlatma işlemlerini yapamıyorlar. Aktif çalışan işçilerin emekli olabilir yazını alıp işverene emekli olmak nedeniyle işten ayrıldıklarını bildirdikten sonra işverenlerin vakit kaybetmeden '08 koduyla xa emeklilik nedeniyle' işten çıkışlarını yapması gerekiyor."