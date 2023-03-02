Uzmanı, EYT'yle ilgili merak edilenleri tek tek yanıtladı!
Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) süreciyle ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. EYT'de Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı mensupları nasıl emekli olacak? EYT'de il maaşlar ne zaman? EYT, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Bu çerçevede Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, EYT süreci ile ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. Zengin, müracaatlar için kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini vurguladı.
EYT'DE ÜÇ STATÜ MEVCUT
EYT süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Zengin; memurlar, işçiler ve esnaf-zanaatkarlar olarak toplamda üç statü olduğunu belirtti.
Zengin, EYT müracaatları hakkında ise, şu ifadeleri kullandı:
"Kanun çerçevesinde aktif çalışan işçiler SGK’dan 'emekli olabilir' yazısını alıp iş yerlerine verecekler. Bağ-Kur’lular ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün müracaat edebilirler. Emekli Sandığı mensupları ise iş yerlerine müracaat edecekler, kurumlarına emekli talep formunu dolduracaklar, onunla birlikte emeklilik işlemleri başlayacak. Burada birkaç ayrıntı söz konusu; aktif olarak işçi konumunda çalışanlar ‘emekli olabilir’ yazısını alıp işverene verdikten sonra, işverenlerin 08 koduyla yaşlılık aylığı bağlaması nedeniyle işten çıkışlarını yapması gerekiyor. Aktif olarak çalışan işçiler için, işverenler bu çıkışı yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını bağlatma işlemlerini yapamıyorlar. Aktif çalışan işçilerin emekli olabilir yazını alıp işverene emekli olmak nedeniyle işten ayrıldıklarını bildirdikten sonra işverenlerin vakit kaybetmeden '08 koduyla xa emeklilik nedeniyle' işten çıkışlarını yapması gerekiyor."