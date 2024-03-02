Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması sonrası dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Çelik, "Müjdeler olsun" diyerek, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine ilişkin konuştu.
Erdoğan, "Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz... Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinde artış yapılmasına ilişkin madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
YENİ EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL
Böylelikle emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi.
"MÜJDELER OLSUN"
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası sosyal medya hesabından "Müjdeler olsun" diyerek, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıklayan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Yasa meclisten geçti Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62'den yüzde 17,6'ya indi. Bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp! Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına geriledi. Yüzde 50 artış yok yüzde 72 düşüş var! 10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak!"
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON 6 YILDA DEV KAYIP
Çelik, "Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi. Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla. Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir" ifadelerini kullandı.
Çelik'in "Emekli bayram ikramiyesi nasıl eridi?" başlığıyla paylaştığı tabloya ise, yukarıda yer verilmiştir:
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı. Son olarak emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, üç ayda bir yaşlılık maaşı alanlar ve diğer şartları sağlayanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi zam düzenlemesinin Mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, ilk ödemenin 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı ödemeleri için ise, 10-15 Haziran'da yapılabileceği öngörülüyor.
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