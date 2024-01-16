Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor!
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar/TL kurunda yaşanması muhtemel tehlikeye dikkat çekti. Ulusoy, "Dikkatli olalım. Devalüasyon olasılığı artıyor" dedi.
Enflasyon, 2023 yılını yüzde 65'in hemen altında tamamlarken, beklenti enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yapması.
Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 36 seviyesinde iken, piyasa tahmini yüzde 40'ın üzerinde bulunuyor.
DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
TCMB'nin enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündeminde yer alırken, dolar/TL, günlük yükselişini sürdürerek gün içinde 30,10 TL bandına yerleşti.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Dolar kurunun yükselişini sürdürmesi sonrası TL, dolar karşısında eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. Böylece TL, 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.
"OLASILIĞI ARTIYOR"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dolar/TL kurunda yaşanması muhtemel tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şu ifadelere yer verdi:
"Döviz kuru nispi fiyatların gerisinde kalırsa, dövize talebi durdurmak olanaksız olur. Dikkatli olalım. Devalüasyon olasılığı artıyor."
BELİRSİZLİK ARTIYOR
Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler sürerken, dolar/TL, diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.
MERKEZ BANKASI 2024 YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre, 2024 yıl sonu dolar/TL kuru 39,46 TL olarak öngörülmüştü.