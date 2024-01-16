Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor!

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar kurunun yükselişini sürdürmesi sonrası TL, dolar karşısında eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. Böylece TL, 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.