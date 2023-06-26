Uzmanı dolar kurunu yorumladı, olası senaryoları tek tek sıraladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021’de faiz indirimine gitti. Bu süreç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yeni Ekonomi Modeli' olarak adlandırıldı. Döviz kurları fırlayınca eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin henüz ilk ayında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına geçildi.