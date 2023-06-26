Uzmanı dolar kurunu yorumladı, olası senaryoları tek tek sıraladı!
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı sonrası artan doları işaret ederek, enflasyona dikkat çekti. Kara, "Para politikası gevşek kaldığı için kurda ve enflasyonda yaşanacak ilave artış orta vadede daha yüksek faiz ya da daha sert finansal baskılamaya yol açar" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021’de faiz indirimine gitti. Bu süreç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yeni Ekonomi Modeli' olarak adlandırıldı. Döviz kurları fırlayınca eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin henüz ilk ayında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına geçildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası Erdoğan'ın her fırsatta 'nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi, Merkez Bankası'nın faiz artışıyla rafa kalktı.
Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15’e çıkardı. Bu 2010 yılından bu yana görülen en yüksek ikinci faiz artırımı oldu. Merkez Bankası 31 Mayıs 2018’de aldığı kararla politika faizini yüzde 8’den yüzde 16,5’e çıkarmıştı.
"KADEMELİ SÜREÇ YÖNETİLECEK"
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa beklentilerinin altında kalınca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadeleri kullandı: