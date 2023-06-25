Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti!

Ekonomist Mustafa Sönmez, dolar kurunun bir ayda geldiği seviye üzerinden enflasyonu işaret etti. Faiz kararına dikkat çeken Sönmez, "TL değerinin neredeyse dörtte birini bir ayda kaybetti" dedi.

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Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 18 Mart 2021'den (27 ay) bu yana ilk kez faiz artırdı.

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Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti! - Resim: 2

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

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Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti! - Resim: 3

DOLAR REKOR KIRDI

Karar sonrası dolar/TL rekor seviyelere yükselerek 25 TL bandını aştı.

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Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti! - Resim: 4

BANKA FAİZLERİ ARTTI

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı kredi kartı kullanıcıları ve kredili mevduat hesapları olan banka müşterilerinin ödediği faiz oranları artırıldı. Ayrıca faiz kararının bankalarda kredilere erişmede zorluklara neden olacağı ifade ediliyor.

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