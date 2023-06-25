Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti!

BANKA FAİZLERİ ARTTI

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı kredi kartı kullanıcıları ve kredili mevduat hesapları olan banka müşterilerinin ödediği faiz oranları artırıldı. Ayrıca faiz kararının bankalarda kredilere erişmede zorluklara neden olacağı ifade ediliyor.