Uzmanı dolar kurunu açıkladı, enflasyonu işaret etti!
Ekonomist Mustafa Sönmez, dolar kurunun bir ayda geldiği seviye üzerinden enflasyonu işaret etti. Faiz kararına dikkat çeken Sönmez, "TL değerinin neredeyse dörtte birini bir ayda kaybetti" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 18 Mart 2021'den (27 ay) bu yana ilk kez faiz artırdı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.
DOLAR REKOR KIRDI
Karar sonrası dolar/TL rekor seviyelere yükselerek 25 TL bandını aştı.
BANKA FAİZLERİ ARTTI
Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı kredi kartı kullanıcıları ve kredili mevduat hesapları olan banka müşterilerinin ödediği faiz oranları artırıldı. Ayrıca faiz kararının bankalarda kredilere erişmede zorluklara neden olacağı ifade ediliyor.