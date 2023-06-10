Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki hafta...
Ekonomist Mustafa Sönmez, dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası ekonomide yaşanabilecek tehlikeleri sıraladı. Doların önümüzdeki hafta geleceği seviyeye dikkat çeken Sönmez, "Kara kış hüküm sürecektir" dedi.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.
Şimşek'in açıklaması sonrası dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale edilirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda rekor serisi sürdü.
"DOLAR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 24-25 TL'Yİ GÖRÜR"
Doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Bir haftada yüzde 10 artan dolar, önümüzdeki hafta 24-25 TL'yi görür. Yabancıları iştahlandırır. İçeride de TL faizleri artırılmalıdır ki gelsinler. Faizler artarken kredi faizleri yükselir, piyasa buz keser. Bankalar kredileri geri toplamakta zorlanır, yatırım başlamaz, iç piyasa daralır" dedi.
"KAÇINILMAZ BİR OPERASYONDUR"
"Talep düşünce buna dayanamayan firmalar işçi çıkarmaya başlar" diyen Sönmez, "Artmış dolar ve faiz, maliyetleri, enflasyonu yükseltir. Gelirler, enflasyonun gerisinde kalınca, bir de işsizlik eklenince ağır bir geçim sorunu yeniden boy atar. Bütçe açığını daraltmak, kaçınılmaz bir operasyondur" ifadelerini kullandı.