Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki hafta...

"KAÇINILMAZ BİR OPERASYONDUR"

"Talep düşünce buna dayanamayan firmalar işçi çıkarmaya başlar" diyen Sönmez, "Artmış dolar ve faiz, maliyetleri, enflasyonu yükseltir. Gelirler, enflasyonun gerisinde kalınca, bir de işsizlik eklenince ağır bir geçim sorunu yeniden boy atar. Bütçe açığını daraltmak, kaçınılmaz bir operasyondur" ifadelerini kullandı.