Uzmanı dikkat çekti, düşüşün nedenlerini sıraladı: Dolar kurunda neler oluyor?
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, son günlerde dalgalı bir seyir izleyen dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) işaret eden Gürses, "Döviz alıp, TL vermiş" dedi.
Bayram tatili öncesi TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı.
Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir başka unsur olarak yer aldı.
Ayrıca artan bu döviz arzıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık sonundan bu yana döviz satışlarıyla gerileyen rezervlerinin de artık toparlanmaya başlayacağı düşünülüyor.
DOLAR KURUNDA SON DURUM
Yaşanan gelişmeler sonrası son günlerde dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,20 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü 32,01 TL'den tamamlamıştı.
"DÖVİZ ALIP, TL VERMİŞ"
Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nı işaret eden Ekonomi yazarı Uğur Gürses, şu ifadelere yer verdi:
"Geçen hafta Merkez Bankası'nın döviz pozisyonundaki değişim net 7.1 milyar dolarlık artışı gösteriyor. Bunun 1.4 milyar doları altının ons fiyatındaki artıştan kaynaklı. Yani net net 5.7 milyar dolar döviz alıp, TL vermiş."
MERKEZ BANKASI, YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.