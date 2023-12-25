Uzmanı, depreme hazırlık aşamasında 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı: Destek miktarı ve koşulları neler?
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, depreme hazırlık aşamasında 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, kampanyanın detaylarını ve koşullarını tek tek sıraladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programında İstanbul’un kentsel dönüşümdeki yol haritasını açıkladı.
Erdoğan, "Nisan ayında kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi paylaşmıştık. Yarısı Bizden kampanyasına yoğun teveccüh gösterildi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Kira desteği, kredi ve hibe şeklinde vereceğiz" dedi.
"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE DÖNÜŞTÜRMEK"
"Kentsel Dönüşüm ihtiyacının başında İstanbul var" diyen Erdoğan, "6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan 7,5 milyon bağımsız alan yer alıyor. 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız riskli bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla uzmanların görüşünü alarak yol haritası hazırladık. Mevzuatta düzenlemeleri kısa süre önce yaptık" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un dönüşümünde "Yarısı Bizden" kampanyası ile kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek olan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, şu ifadeleri kullandı:
"Program çerçevesinde kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Destek miktarı bağımsız bölümlerin maliyetine göre değişmeyecek. Bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye desteği, 700 bin TL’si de kredi desteği olarak verilecek."
KREDİ KAÇ YIL VADELİ?
"Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak" diyen Özelmacıklı, "Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak" dedi.
"ÖDEMELER AŞAMALI YAPILACAK"
Özelmacıklı, "Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, ödemeler inşaat seviyesine göre aşamalı olarak yapılacak" ifadelerini kullandı.
"ÖNCELİK OY BİRLİĞİ OLAN YAPILARDA"
Bakanlık verilerine göre "Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul’da toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldığını da hatırlatan Özelmacıklı, şöyle devam etti:
"Dönüşümün öncelikli olarak yüzde yüz anlaşma sağlanan binalardan başlayacağını değerlendiriyoruz. Yüzde yüz uzlaşma sağlanan bina sayısı 14 bin olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Şimdiye kadar 800 bine yakın bağımsız bölümün dönüşüme girdiği İstanbul'da, 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor."
"İSTATİSTİKLER İLE İSTANBUL"
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin 2021 yılı verileri üzerinden de İstanbul'un yapı stoğu hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 448 bin 341 adet yapı birimi bulunuyor. Bu yapılar içinde 6 milyon 384 bin 524 adet bağımsız birim konut işlevi ve 1 milyon 176 bin 474 adet bağımsız birim ise işyeri işlevi görüyor. İstanbul içindeki yapılar yapım yılı ve ilçe dağılımına göre hesaplandığında, 246 bin 47 yapı 1980 öncesi 538 bini ise 1980-2000 yılları arası inşa edilmiş. Bu konutların ise önemli bir kısmı mühendislik hizmeti almamış durumda. Bu durum özellikle İstanbul için önemli bir deprem riski oluşturuyor. Ayrıca İstanbul halkının yaklaşık yüzde 30'u kiralık konutlarda, yüzde 62,4'ü ise mülkiyetine sahip olduğu konutlarda yaşıyor."
"EMLAK İŞLETMELERİ ROL ALMALI"
Ülke genelinde yetki belgesi almış olan 56 bine yakın emlak işletmesi sahibi ve 130 binin üzerinde emlak danışmanı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Emlak danışmanları ve işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu en iyi bilen kişilerdir. Mevcut deneyim ve tecrübeleri ile "Yarısı Bizden" kampanyasına destek olabilir, kat malikleri ile iletişim kurarak müteahhitler ile tarafları bir araya getirebilirler. Bakanlık ve belediyeler bu networke sahip olan emlak işletmeleri ile ortak projeler yürütmelidir. Dönüşüm sürecine emlak işletmeleri de dahil edilmelidir" diye konuştu.