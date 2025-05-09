Uzmanı Çok Net Açıkladı! Gram Altında Yeni Rekora Hazır Olun
Gram altın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yukarı yönlü sert hareketlerle dikkat çekti. Yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğü bu dönemde gram altında kritik teknik seviyeler merak konusu oldu.
Kaynak: Ekotürk
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, altına olan talebi artırırken, stratejist Selçuk Gönençler gram altının teknik görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
21 GÜNLÜK ORTALAMA ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE
Stratejist Selçuk Gönençler, gram altının teknik analizinde 21 günlük hareketli ortalamanın belirleyici olduğunu vurguladı. Selçuk Gönençler, gram altın grafiğinin geçmişte yaşanan kâr satışlarında bu ortalamaya kadar gerileyip ardından yükseliş trendine devam ettiğini ifade etti. Bu çerçevede gram altında 4000 ile 3960 lira aralığının güçlü bir destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.
ARA VE ANA HEDEFLER BELİRLENDİ
Selçuk Gönençler, gram altın fiyatının 4000–3960 lira bölgesinde kalmaya devam etmesi halinde 4250 ile 4550 lira seviyelerinin ara hedef, 4600 liranın ise ana hedef konumunda olduğunu belirtti.
Selçuk Gönençler, ons altının 3180 dolar seviyesinin altına sarkması durumunda gram altında 4000–3960 lira bandının test edilebileceğini, ancak bu bölge kalıcı olarak kırılmadığı sürece yukarı yönlü ana hedefin korunacağını ifade etti.
GÜVENLİ LİMAN TALEBİ DEVAM EDİYOR
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki yumuşama adımları sonrasında ons ve gram altında kısa vadeli satış baskısı görülse de yatırımcıların güvenli liman tercihi gram altına olan ilgiyi güçlü tutmaya devam ediyor. Selçuk Gönençler’in değerlendirmeleri, yatırımcıların kritik seviyelere odaklanarak pozisyonlarını şekillendirmesine ışık tutuyor.