Uzmanı Çok Net Açıkladı! Gram Altında Yeni Rekora Hazır Olun

21 GÜNLÜK ORTALAMA ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Stratejist Selçuk Gönençler, gram altının teknik analizinde 21 günlük hareketli ortalamanın belirleyici olduğunu vurguladı. Selçuk Gönençler, gram altın grafiğinin geçmişte yaşanan kâr satışlarında bu ortalamaya kadar gerileyip ardından yükseliş trendine devam ettiğini ifade etti. Bu çerçevede gram altında 4000 ile 3960 lira aralığının güçlü bir destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.