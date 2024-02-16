Uzmanı açıkladı: Yeni emekli bayram ikramiyesi artış mı, düşüş mü?
Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkartılmasının ardından yaşanan erimeye dikkat çekti. Çelik, "3 bin TL ikramiye değil, bayram harçlığı olur" dedi.
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.
Ancak son dönemde yapılan zamlar yetersiz kalınca, milyonlarca emekli geçim derdine düştü.
EMEKLİ BAKRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL
Söz konusu gelişmeler sonrası beklentiler bayram ikramiyesin artırılması yönünde olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
"ARTIRMIYORLAR, DÜŞÜRÜYORLAR"
Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL olacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emekli bayram ikramiyesini artırmıyorlar, düşürüyorlar" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN ASGARİ ÜCRETE ORANLA DEĞİŞİMİ
Paylaşımının devamında emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyinde yıllara göre erimesine dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli bayram ikramiyesini 3000 TL yapacağız' demek milyonlarca emekliyle dalga geçmektir. 2018'de 1000 TL olan bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62 idi. Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL olursa asgari ücrete oranı yüzde 18’e gerilemiş olur."
MEVCUT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLMALIYDI?
"Emekli bayram ikramiyesinin 2018’deki düzeyini koruması için 10 bin 540 TL olması gerekir" diyen Çelik, "3000 TL ikramiye değil bayram harçlığı olur. Emeklilere harçlık vermeye cüret ediyorlar. Emeklilerle dalga geçmeyin" ifadelerini kullandı.