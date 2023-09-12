Uzmanı açıkladı, yapılması gerekenleri sıraladı: Bunu yapmayan emekli olamayacak!

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Yaşanan gelişmeler sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli olmak için gerekli şartları sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "EYT'de emeklilikte çok günün önemi yok, sizden istenen şartları tamamlamazsanız çok gününüz olsa da emekli olamazsınız" dedi.