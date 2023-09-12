Uzmanı açıkladı, yapılması gerekenleri sıraladı: Bunu yapmayan emekli olamayacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli olmak için gerekli şartları sıraladı. Erdursun, "EYT'de emeklilikte çok günün önemi yok, sizden istenen şartları tamamlamazsanız çok gününüz olsa da emekli olamazsınız" dedi.
Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.
Kanunla birlikte, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
NASIL EMEKLİ OLUNUR?
Yaşanan gelişmeler sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli olmak için gerekli şartları sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "EYT'de emeklilikte çok günün önemi yok, sizden istenen şartları tamamlamazsanız çok gününüz olsa da emekli olamazsınız" dedi.