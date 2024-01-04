Uzmanı açıkladı: Tapu ve emlak vergisinde yeni dönem resmen başladı!

Özelmacıklı, "2022 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon 434 bin gayrimenkul satışı yapılmıştı. 2023 yılında ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir düşüş ile 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi yapıldı. Toplam tapu harcı geliri ise 2022 yılında 41 milyar 555 milyon seviyesinde iken, hedeflenen 54 milyar 762 milyon seviyesini aşarak 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştı. Bu açından tapuda satış işlem sayısı düşerken, harç gelirleri yükseldi" dedi.