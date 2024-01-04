Uzmanı açıkladı: Tapu ve emlak vergisinde yeni dönem resmen başladı!
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 yılına girilmesiyle birlikte tapu ve emlak vergisi masraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, emlak vergisi ve tapu işlemlerinin masraflarına zam geldiğini belirtti.
Altın Emlak Genel Müdürü ve İTO Meclis üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu harcı ve emlak vergisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Özelmacıklı, "2022 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon 434 bin gayrimenkul satışı yapılmıştı. 2023 yılında ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir düşüş ile 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi yapıldı. Toplam tapu harcı geliri ise 2022 yılında 41 milyar 555 milyon seviyesinde iken, hedeflenen 54 milyar 762 milyon seviyesini aşarak 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştı. Bu açından tapuda satış işlem sayısı düşerken, harç gelirleri yükseldi" dedi.
"2024 YILINDA TAPU MASRAFLARI ARTACAK"
2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak tespit edildiğini ifade eden Özelmacıklı, "Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 519 TL’den 822 TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce sunulan hizmeti etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Özelmacıklı, "Örneğin İstanbul’da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 1297,5 TL den 2 bin 55 TL’ye çıkmış oldu" dedi.
SONUÇLANDIRILMAYAN İŞLEMLER NE OLACAK?
Özelmacıklı, "2023 yılı içerisinde döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilip, herhangi bir nedenle sonuçlandırılamayan işlemlerle ilgili olarak, 31.01.2024 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde döner sermaye hizmet bedeli farkı tahsil edilmeden işlemler sonuçlandırılacak" ifadelerini kullandı.
"EMLAK VERGİLERİ DE ARTIRILARAK HESAPLANACAK"
"Ayrıca 2024 yılında emlak vergileri de yüzde 29,23 oranında artırılarak hesaplanacak" diyen Özelmacıklı, "Bu iki değişim nedeniyle tapu işlemlerinin masrafları da artmış oldu" diye konuştu.
"BAZI İŞLEMLERDE 2, BAZI İŞLEMLERDE 4 KAT ALINIYOR"
Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, şöyle devam etti:
"Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor."