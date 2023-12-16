Uzmanı açıkladı: Moody's'in kararı Borsa'yı vuracak!

"Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmayıp pas geçti. Notu veya en azından görünümü artıracağı yönünde borsada büyük bir beklenti oluşmuştu. Pazartesi bunun olumsuz etkisini görmemiz kuvvetle muhtemel. Ama ciddi mi olur, sınırlı mı, göreceğiz."