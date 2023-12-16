Uzmanı açıkladı: Moody's'in kararı Borsa'yı vuracak!
Ekonomist Barış Soydan, Moody's'in kararı sonrası Borsa'yı işaret etti. Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmamasına değinen Soydan, "Borsa'da olumsuz etkisini görmemiz kuvvetle muhtemel" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.
Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.
"DURAĞAN" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR
Ayrıca Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
"OLUMSUZ ETKİSİNİ GÖRMEMİZ MUHTEMEL"
Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararı sonrası sosyal medya hesabından 'Borsa'yı işaret eden ekonomist Barış Soydan, şu ifadelere yer verdi:
"Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmayıp pas geçti. Notu veya en azından görünümü artıracağı yönünde borsada büyük bir beklenti oluşmuştu. Pazartesi bunun olumsuz etkisini görmemiz kuvvetle muhtemel. Ama ciddi mi olur, sınırlı mı, göreceğiz."
BELİRTİLEN TARİH DIŞINDA DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
BORSA'DA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER
Moody's'in kararı öncesi Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,05’le Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı, yüzde 8,97 ile Akbank, yüzde 8,80’le Coca Cola İçecek izledi.
BORSA'DA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13’le Sasa Polyester, yüzde 12,61’le Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 11,86 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.