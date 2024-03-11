Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesinde son tarih!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Emekli bayram ikramiyesine ilişkin son tarihi açıklayan Çelik, "Hükümet çark edecekse bu son güne kalmaz" dedi.
Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz... Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" demişti.
Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası 8. Yargı Paketi'nde yer alan emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILACAK MI?
Ancak emekli bayram ikramiyesinin artırılacağı yönünde iddiaların ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimden hemen önce emeklilere 10 bin TL bayram ikramiyesi (2 bayram için 20 bin TL, toplam olarak yaklaşık 300 milyar TL) verileceği iddiaları var. Böyle bir seçim ikramiyesi verilir mi, verilirse bu son dakika da verilecek rüşvet misali ikramiye işe yarar mı bilemem. Ama eğer verilirse bu durum 31 Mart öncesi seçim anketlerin çok çok fena olduğunu gösterir. Yoksa bu derece büyük bir çark etmenin başka bir izahı olamaz."
"MECLİS'TE REDDEDİLMİŞTİ"
Çelik, "Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 3 bin TL olarak ilan edilen ve "kaynak yok" diye gerekçelendirilen emekli bayram ikramiyesine ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı'nın önünde. İkramiyenin artırılmasına ilişkin muhalafet partilerinin önerileri ise Meclis'te reddedilmişti" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON TARİH
"Cumhurbaşkanı TBMM'de kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlamak veya yayımlamazsa gerekçesiyle Meclise iade etmek zorunda" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Kanun 2 Mart 2024'te kabul edildi ve Cumhurbaşkanlığına gitti. En geç 17 Mart 2024'te ya yayımlanacak veya iade edilecek. Dolayısıyla konu son güne kalmaz! Hükümet çark edecekse bu son güne kalmaz. En geç 17 Mart'ta bu durumu öğreniriz."
"TEK BAŞINA BİR ŞEY İFADE ETMEZ"
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in "Bugüne kadar Meclis'ten geçen yasalar 1-2 gün içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve Resmi Gazetede yayınlanırdı" ifadelerine de göndermede bulunan Çelik, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar pek çok kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması bir haftayı buldu. Dolayısıyla kanunun yayımlanmasının gecikmesi tek başına bir şey ifade etmez."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı. Son olarak emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, üç ayda bir yaşlılık maaşı alanlar ve diğer şartları sağlayanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.