Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesinde son tarih!

"Seçimden hemen önce emeklilere 10 bin TL bayram ikramiyesi (2 bayram için 20 bin TL, toplam olarak yaklaşık 300 milyar TL) verileceği iddiaları var. Böyle bir seçim ikramiyesi verilir mi, verilirse bu son dakika da verilecek rüşvet misali ikramiye işe yarar mı bilemem. Ama eğer verilirse bu durum 31 Mart öncesi seçim anketlerin çok çok fena olduğunu gösterir. Yoksa bu derece büyük bir çark etmenin başka bir izahı olamaz."