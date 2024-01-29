Uzmanı açıkladı: Memur emekli maaşları dibe vurdu!
Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, AKP iktidarı boyunca memur emekli maaşlarına dikkat çekti. Çelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bundan haberi var mı?" diye sordu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla milyonlarca memur emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası, memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
Enflasyon oranlarına ek olarak verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacağı kesinleşti.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?
Böylece enflasyon oranları ve toplu sözleşme şartları doğrultusunda en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 lira oldu.
Söz konusu gelişmeler sonrası AKP iktidarı boyunca memur emekli maaşlarında yaşanan kayba dikkat çeken Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Memur emekli aylığının maaşa oranı yüzde 87'den yüzde 41'e düştü! AKP iktidara geldiğinde (Aralık 2002) ortalama memur maaşı 578 TL, ortalama memur emekli aylığı 502 TL'ydi. 2002'de memur emekli aylıklarının memur maaşına oranı yüzde 87 idi. Ocak 2024'te ortalama memur maaşı 37 bin 333 TL olurken, ortalama memur emekli aylıkları 15.445 TL oldu. Ortalama memur emekli aylığının ortalama memur maaşına oranı yüzde 41'e geriledi."
HABERİ VAR MI?
"2002'deki düzeyi korunsaydı 32.500 TL civarında olması gereken ortalama memur emekli aylıkları 15.500 düzeyine düştü" diyen Çelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bundan haberi var mı?" diye sordu.
Öte yandan Çelik'in Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği 'Memur Emekli Aylıkları AKP Döneminde Nasıl Eridi?' başlıklı tablo yukarıdaki fotoğrafta belirtilmiştir.