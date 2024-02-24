Uzmanı açıkladı: Konut ve otomobil piyasasında fiyatlar düşecek mi?

Buna karşılık Merkez Bankası'nın faizi uzun süre yüksek kalacak hatta belki ek faiz artımı yapılacak. Yüksek faizle çok az kişi kredi kullanacağı için konut ve otoda fiyatlar reel olarak düşecek. Bu tarafta acele etmeyip fiyatların daha da düşmesini (reel) beklemek yine akıl kârı."