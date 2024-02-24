Uzmanı açıkladı: Konut ve otomobil piyasasında fiyatlar düşecek mi?
Ekonomist Barış Soydan, konut ve otomobil fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Soydan, "Beklemek akıl kârı" dedi.
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Enflasyon ve kur krizi sonrası TL'nin negatif getirisi yurttaşı dar boğaza sürüklerken, alım gücünü de düşürdü.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçimlerden sonra 3 bin 650 baz puan faiz artışına gitti ve yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde 45'e çıkarıldı.
FAİZLER ARTTI
Yaşanan faiz artışıyla birlikte enflasyon dizginlenmek istenirken, sıkılaşma politikalarıyla bankaların kredi faizleri uçuşa gitti.
Artan enflasyon ve kur ile yurttaşın alım gücü iyice düşerken, faiz artışlarıyla birlikte krediye erişim de zorlaştı.
FİYATLAR UÇTU
Kredi faizlerinin artması ve yüksek fiyatlar nedeniyle yurttaş, konut ve otomobile erişemez duruma gelirken ekonomist Barış Soydan, konut ve otomobil fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şu ifadelere yer verdi:
"Seçimden sonra kredi kartı harcamalarını, taksit sayılarını azaltıcı kararların alınacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. Bunu son olarak Merkez Bankası başkanı da söyledi. Taksitli dayanıklı tüketim eşyası alacakların seçim sonrasına kalmaması akıl kârı.
Buna karşılık Merkez Bankası'nın faizi uzun süre yüksek kalacak hatta belki ek faiz artımı yapılacak. Yüksek faizle çok az kişi kredi kullanacağı için konut ve otoda fiyatlar reel olarak düşecek. Bu tarafta acele etmeyip fiyatların daha da düşmesini (reel) beklemek yine akıl kârı."