Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar...

Yaşanan ekonomik krizle birlikte enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken dolar/TL kuruna ilişkin Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Soydan, "Bu sabah kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar" diyerek grafikle kuru paylaştı.

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Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar... - Resim: 1

Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.

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Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar... - Resim: 2

Ancak, enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışıldı.

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Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar... - Resim: 3

"KAMU YETKİLİLERİ ÇAY KOYMAYA GİTTİĞİNDE DOLAR..."

Dolar/TL kurunun baskılanması sonrası sosyal medya hesabından grafikle bir paylaşım yapan Ekonomist Barış Soydan, "Bu sabah kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar" diyerek, kurunun sabit tutulmaya çalışıldığını paylaştı.

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Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar... - Resim: 4

Barış Soydan'ın paylaştığı grafik

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