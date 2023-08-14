Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar...
Yaşanan ekonomik krizle birlikte enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken dolar/TL kuruna ilişkin Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Soydan, "Bu sabah kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar" diyerek grafikle kuru paylaştı.
Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.
Ancak, enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışıldı.
"KAMU YETKİLİLERİ ÇAY KOYMAYA GİTTİĞİNDE DOLAR..."
Dolar/TL kurunun baskılanması sonrası sosyal medya hesabından grafikle bir paylaşım yapan Ekonomist Barış Soydan, "Bu sabah kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar" diyerek, kurunun sabit tutulmaya çalışıldığını paylaştı.
Barış Soydan'ın paylaştığı grafik