Uzmanı açıkladı: İstanbul'da kentsel dönüşüm için 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları neler?

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA İŞYERLERİNE NE KADAR VERİLECEK?

"İşyerlerinde de 350 bin TL’ye kadar kredi, 350 bin TL’ye kadar da hibe desteği verilebilecek" diyen Özelmacıklı, "Birden fazla bağımsız bölüm kapsamında da diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir işyeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek" ifadelerine kullandı.