Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Prof. Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli maaşlarına ilişkin olası senaryoları tek tek sıraladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ilişkin "ortalık tahminden geçilmiyor" diyen Çelik, "Bir de felaket senaryosu var" dedi.
Dolar kurundaki artış ve enflasyon nedeniyle kira artışları ve gıda fiyatlarına gelen zamlar, emeklinin evinde yangına neden olurken, ilave zam beklentisi sürüyor.
2023 yılı enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 64.77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25 SSK ve Bağ-Kur emeklerinin aylıklarını ise yüzde 37,57 artış yapıldı.
EMEKLİYE SIFIR ZAM
Bu gelişmeler sonrası kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
GÖZLER TBMM'DE
Emekliye verilen sıfır zam sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için çalışma başlattığı öne sürüldü.
Bakanlığın öne sürülen çalışması öncesi 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının ise, yükseltilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Zamla ilgili karara ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sunulması gündemdeki yerini koruyor. Çalışmalarına ara veren TBMM'nin ise 16 Ocak'ta yeniden toplanması bekleniyor.
"ORTALIK TAHMİNDEN GEÇİLMİYOR"
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave zam yapılması gündemdeki yerini korurken, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylıklarının aylıklarının nereye çekileceği ve aylıklara ne kadar artacağı muamma! Ortalık tahminden geçilmiyor" dedi.
"DİĞERİNDEN ÇOK FARKI YOK"
"Oysa senaryoların birinin diğerinden çok farkı yok" diyen çelik, emekli maaşlarında olası artışları şöyle sıraladı:
"- TÜFE'ye göre olursa 2 bin 820 TL artış olacak,
- Yüzde 40 artış olursa 3 bin TL,
- Yüzde 45 olursa 3 bin 375 TL fark olacak."
"BİR DE FELAKET SENARYOSU VAR"
Çelik, "En iyimser senaryolardan biri 3500 TL artışla en düşük aylığın 11 bin TL'ye tamamlanması. Bir de felaket senaryosu var! En düşük aylığın resmi enflasyon daha az artması" dedi.
"MÜJDE DEDİKLERİ MİKTARLAR BUNLAR"
"Müjde dedikleri miktarlar bunlar" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bu miktarlarla buyrun siz geçinin! Emekli aylıkları bu yamalarla dikiş tutmaz! Emekliler bu aylıklarla geçinemez."
ERDOĞAN, EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ NE DEDİ?
Emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir" demişti.