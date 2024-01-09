Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!

"BİR DE FELAKET SENARYOSU VAR"

Çelik, "En iyimser senaryolardan biri 3500 TL artışla en düşük aylığın 11 bin TL'ye tamamlanması. Bir de felaket senaryosu var! En düşük aylığın resmi enflasyon daha az artması" dedi.