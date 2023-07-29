Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına neden 'sıfır' zam yapıldı?

Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.