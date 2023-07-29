Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına neden 'sıfır' zam yapıldı?
Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarına neden 'sıfır' zam yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımına dikkat çeken Çelik, "Sıfır zam alan emekliler, işte sıfır zam alma sebebiniz" ifadelerine yer verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, emekli aylıklarında artış öngören düzenleme, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.
Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
EMEKLİ MAAŞLARINA MUHALEFET ŞERHİ
Muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, muhalefet şerhinde şunları kaydetti:
"Memur emeklilerinin aylıklarını artıran bu zam miktarı tarafımızca yeterli bulunmamaktadır. Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir."