Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesi son 6 yılda altın ve dolar kuru üzerinden ne kadar eridi?
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL olarak açıklanması sonrası altın ve dolar kuru üzerinden son 6 yılda yaşanan erimeye dikkat çekti. Babuşcu, "Tıpkı emekli maaşları gibi bayram ikramiyesi de enflasyon karşısında eridi gitti" dedi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine ilişkin, "Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 8. Yargı Paketi'nde TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.
ALTIN VE DOLAR KURU ÜZERİNDEN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ERİDİ?
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından "Tıpkı emekli maaşları gibi bayram ikramiyesi de enflasyon karşısında eridi gitti" diyen Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, son 6 yılda emekli bayram ikramiyesinde yaşanan erimeyi altın ve dolar kuru üzerinden şöyle hesapladı:
"- Emeklilere ilk defa Haziran 2018'de ödenmeye başlanan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi o günkü dolar kuruyla 212 dolar ediyordu,
- Bugünkü gelen zam ile emeklinin Şeker ve Kurban Bayramında alacağı bayram ikramiyesi 3000 TL şu anki kurla 97 dolar ediyor. 2018'in alım gücüne dönmek istersek bugün 212 dolar, 6 bin 871 TL ediyor olması gereken,
- Haziran 2018 yılında Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,90 liraydı. O günkü ikramiye ile 5.20 gram gram altın alınıyordu,
- Bugünkü 24 ayar altın kuruyla 1,5 gram zar zor alınabiliyor. O da bugünkü kurla zira Emekli bayram ikramiyeleri 1-7 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak."
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ERİDİ?
Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, asgari ücret üzerinden emekli bayram ikramiyesinde yaşanan erimeyi şöyle hesapladı:
"2018’de emekliye 'Bayram İkramiyesi' başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi ise 1.000 TL idi. Yani net Asgari Ücretin yüzde 62.5’ine isabet ediyordu. 2024 Net Asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62.5’i 10.625 TL olması gerekirken, bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 20.6’sı olan 3.000 TL olacak! Alım gücü düşmeye devam ediyor."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.