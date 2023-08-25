Uzmanı açıkladı: Düşük faizli konut kredisiyle ilk kez ev sahibi olacaklar dikkat!

KONUT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2,80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1,20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve ikinci el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor.