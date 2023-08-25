Uzmanı açıkladı: Düşük faizli konut kredisiyle ilk kez ev sahibi olacaklar dikkat!
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düşük faizli konut kredisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, "İkinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi ilk konut alacakların beklentisi dahilinde" dedi.
Finans dünyası temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buluşma sonrası ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz'' açıklaması yapmıştı.
Bu konuda Merkez Bankasının da BDDK'yla çalışmaları olduğu bildirilmişti.
KONUT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLACAK?
Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2,80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1,20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve ikinci el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor.
EKİM AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen kampanya ile konut sektörünün de canlandırılması hedefleniyor.