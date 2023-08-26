Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?

Seçim sonrası hem hazine hem de TCMB'de oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekti.