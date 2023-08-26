Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, dolar/TL kuruna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından Bloomberg'in gündeme getirdiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkisini dile getirirken, Ekonomist İris Cibre ise TCMB etkisini işaret etti.
Seçim sonrası hem hazine hem de TCMB'de oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekti.
Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 27 üzerinde son bir aydır yatay bir seyir izledikten sonra Merkez Bankası'nın sürpriz 750 baz puan faiz artışı sonrası 25 TL'ye kadar sert geriledi.
Böylece, TL'nin dolar karşısında değer kazancı gün içinde yüzde 7'yi aştıktan sonra yüzde 5 civarında denge buldu. Ayrıca, sert dalgalanma sonrası kurda düşüşün kalıcı olup olmadığını izlerken TL'nin yılbaşından bugüne yaşanan değer kaybı da yüzde 32.2'den yüzde 28.3'e geriledi.
DOLAR/TL'DE ERDOĞAN ETKİSİ
Söz konusu gelişmeler sonrası Ekonomist Barış Soydan, dolar/TL kuruna ilişkin Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Bloomberg'in gündeme getirdiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkisini dile getirirken, şu ifadelere yer verdi: