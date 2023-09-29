Uzmanı açıkladı: Altın neden düşüyor, ne zaman yükselir?
Ekonomist Barış Soydan, düşüşe geçen altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Soydan, "Altındaki düşüş olağanüstü" dedi ve altın fiyatlarının yükseleceği tarihi açıkladı.
Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları ABD'de enflasyona dair endişeleri canlı tutuyor.
Bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek tutmasına neden olurken, yüksek faiz ortamı altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarını baskıladı.
ALTIN, 8 AYIN EN BÜYÜK KAYBINA YÖNELDİ
Söz konusu gelişmeler sonrası altın, Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle Şubat'tan bu yana en büyük haftalık kaybına yöneldi.
Altın fiyatlarında düşüş sürerken altının ons fiyatı, önceki dört işlem gününde analistlerin önemli bir teknik seviye olarak belirlediği 1.870 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından Cuma günü yatay seyretti.