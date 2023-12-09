Uzmanı açıkladı, AKP'nin emeklilik oyunu: Emekli maaşlarına yansımayacak!

"SGK KANUNA GÖRE HESAPLANACAK"

Ekim 2008’de çıkarılan kanunla beraber, bu tarihten sonra memur olanların maaşlarının emekli sandığına değil, SGK kanununa göre hesaplanacağını da dile getiren Karakaş, "Emekli Sandığı'na tabi olan bir memurun eğer ki 25 yıl çalışması varsa, yüzde 75 oranında aylık bağlama oranı vardır. Aynı memur eğer yani 5510 sayılı SGK Kanunu'na göre çalışıyorsa, Ekim 2008'den sonra memur olanların tamamı artık Emekli Sandığı'na tabi değil. Dolayısıyla bunlara bağlanacak olan maaş yüzde 50'lik oran üzerinden olacaktır. Bu durumda Emekli Sandığı'na tabi olan memur, aynı hizmet yılı olmasına rağmen, 25 yıl hizmeti varsa yüzde 75, SGK’ye tabi ise yüzde 50 oranında bağlama oranına sahip. Bu durumda yüzde 25'lik bir aylık bağlama oranı farkı var" açıklamasında bulundu.