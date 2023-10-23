Uzmanı açıkladı: 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin açıklamada bulundu. Erdursun, "Bu oranlar gerçekleşir ise 2023 değil de 2024'de emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık yüzde 7 daha fazla emekli aylığı alırlar" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi!ni açıkladı.
Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 68 seviyelerinde yukarı yönlü revize edildi.
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.
ERDOĞAN, YILBAŞINI İŞARET ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, şu ifadelere yer vermişti:
"Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."
2024 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 68.01 enflasyon beklentisini işaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılı emekli maaşlarına yapılacak olan zamma ilişkin şu ifadelere yer verdi:
" - 2023 1.dönemde yüzde 19.77 oranında altı aylık enflasyon gerçekleşmişti, yıllık yüzde 68.01 için 2023 2. dönemde enflasyonun yüzde 40.28 oranında gerçekleşmesi anlamına geliyor,
- SSK ve Bağ-Kur emekliler 2023'ün 2. döneminde çıkan enflasyonu, emekli aylıklarına enflasyon farkı olarak alırlar, memurlar ve memur emeklileri ise, enflasyon farkına ilave toplu sözleşme ile hak ettikleri zammı (15-6= %9)da ilave olarak alırlar,
- Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %40.28 enflasyon farkı (zam) verilir,
- Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı+zam toplam yüzde 49.28 oranında artış yapılır."
EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMALI
Erdursun, "Bu oranlar gerçekleşir ise 2023 değil de 2024'de emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık yüzde 7 daha fazla emekli aylığı alırlar" dedi.
EMEKLİ KÖK MAAŞ DETAYI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ilişkin paylaşımda bulundan Erdursun, "Ocak ayında emekliye Enflasyon farkı+Oransal Artış (Refah Payı) toplam yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olup 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024’de 7.500 TL almaya devam eder" ifadelerine yer vermişti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.