Uzmanı 6700 Lira Olacak Dedi Saat ve Tarih Verdi: Gram Altın Fiyatlarında Deprem

DÜĞÜN YAPACAKLARA 'ALTIN ALIN' TAVSİYESİ

Çelik, özellikle evlilik planı olanlara altın alımı konusunda uyarıda bulunarak, "22 ayar gram altın şu an 3 bin lira, 24 ayar ise 3 bin 100 lira seviyesinde. Altının yukarı yönlü hareket edeceğine inanıyorum ve yatırımcılara altın ve gümüşe yönelmelerini öneriyorum. Arsa veya konut gibi yatırımların altının kazandırdığı getiriyi sağlayamayacağını düşünüyorum. Altının en büyük avantajı, her an nakite dönüştürülebilmesidir. Acil nakit ihtiyacı durumunda, altınınızı kolayca bozdurabilirsiniz, ancak konut için aynı durum geçerli değil" ifadelerini kullandı.