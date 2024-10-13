Uzmanı 6700 Lira Olacak Dedi Saat ve Tarih Verdi: Gram Altın Fiyatlarında Deprem
Kuyumcular Derneği Başkanı Çetin Çelik, gram altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Çelik, gram altının 2025 yılı sonunda 6 bin 700 liraya ulaşacağını öngördü ve yatırımcılara altına yönelmeleri konusunda tavsiyede bulundu.
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta kuyumculuk yapan ve Kuyumcular Derneği Başkanlığı görevini yürüten Çetin Çelik, gram altının yıl sonu ve 2025 yılına dair tahminleriyle dikkat çekti. Çelik, "Gram altının yıl sonunda 4 bin ila 4 bin 300 lira bandına çıkacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı sonunda ise 6 bin 700 lira seviyelerine ulaşacağını düşünüyorum" dedi.
DÜĞÜN YAPACAKLARA 'ALTIN ALIN' TAVSİYESİ
Çelik, özellikle evlilik planı olanlara altın alımı konusunda uyarıda bulunarak, "22 ayar gram altın şu an 3 bin lira, 24 ayar ise 3 bin 100 lira seviyesinde. Altının yukarı yönlü hareket edeceğine inanıyorum ve yatırımcılara altın ve gümüşe yönelmelerini öneriyorum. Arsa veya konut gibi yatırımların altının kazandırdığı getiriyi sağlayamayacağını düşünüyorum. Altının en büyük avantajı, her an nakite dönüştürülebilmesidir. Acil nakit ihtiyacı durumunda, altınınızı kolayca bozdurabilirsiniz, ancak konut için aynı durum geçerli değil" ifadelerini kullandı.
Altın ve gümüşün gelecekte de parlak yatırım araçları olduğunu belirten Çelik, özellikle gümüşün teknolojik kullanım alanlarının artmasıyla birlikte değer kazanmaya devam edeceğini söyledi.
"DÜĞÜN SEZONU ÖNCESİ ALTIN ALINMALI"
Çelik, 2025 yılında düğün yapacakların altınlarını şimdiden almalarını önererek, "Düğün sezonu öncesinde altın alanlar daha karlı çıkacaklar. 2025 düğün sezonunda yarım gram ve 0,25 gram altınların piyasada bulunmaması nedeniyle kuyumcular sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca, gurbetçilerin de bu dönemde altına olan talebinde azalma bekliyoruz" dedi ve sektörde zorlu bir dönemin yaşanabileceği uyarısında bulundu.