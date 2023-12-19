Uzman isimden otomobil alacaklara uyarı: 'Zevk meselesidir ancak...'

“Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok” diyen galericiler, ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu ifade ettiler. Şu an en düşük aracın 1 milyon TL'den aşağı olmadığını belirten sektör kaynakları, 300-500 bin TL arasındaki 2. el otomobilleri rahat satabildiklerini belirtti.