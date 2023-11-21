Uzman isim altın için hem tarih hem rakam verdi: 'Hazırlığınızı ona göre yapın'

UZMAN İSİM UYARDI: "HEDEF YUKARISI!"

Mynet'te yer alan habere göre Ons altına dair konuşan uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın şu anda 1.968 dolar seviyesinde. Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta bir geri çekilme göreceğiz. Özellikle ons altın tarafından. 'İlk önce 1.965, devamında 1.957 dolar destek seviyelerini takip edeceğim.' uyarılarım vardı.